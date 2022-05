Združeni narodi potrdili evakuacijo iz Mariupolja

Mariupolj, 1. maja - Združeni narodi so potrdili, da je v teku operacija za evakuacijo civilistov iz oblegane jeklarne Azovstal v Mariupolju. To je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je dodal, da so na varno že umaknili okoli 100 civilistov. Pred tem sta o umiku prvih skupin ljudi s tega območja že poročali tako ukrajinska kot ruska stran.