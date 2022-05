Po Ivrei znana reprezentanca v kajaku in kanuju

Milano, 1. maja - V italijanski Ivrei so se slovenski kajakaši in kanuisti v slalomu na divjih vodah merili na zadnji izbirni tekmi za uvrstitev v reprezentanco. Benjamin Savšek, Peter Kauzer in Eva Terčelj so imeli mesto že zagotovljeno, danes pa so dobili reprezentančne kolege, s katerimi bodo tekmovali na mednarodnih tekmah.