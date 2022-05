Pomembni zmagi za Everton in Tottenham

London, 1. maja - Nogometaši Evertona so v 35. krogu angleške lige doma presenetili Chelsea in z golom Richarlisona v prvi minuti drugega polčasa zmagali z 1:0. S tremi osvojenimi točkami so sicer ostali v coni izpada, še naprej so na 18. mestu, a za 17., ki zagotavlja obstanek, ob tekmi manj zaostajajo le še dve točki.