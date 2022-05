Na praznični dan krajevne plohe in posamezne nevihte

Ljubljana, 1. maja - Današnji praznični dan zaznamuje precej nestanovitno vreme. Kot so na Twitterju zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso), že nastajajo majske nevihte, ki prinašajo precej strel in tudi nalive z vetrom. Krajevne plohe in posamezne nevihte se bodo po napovedih meteorologov nadaljevale tudi popoldne, zvečer in v noči na ponedeljek.