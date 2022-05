Vreme: Zvečer in ponoči pretežno oblačno

Ljubljana, 1. maja - Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in sprva posamezne nevihte, predvsem na jugovzhodu bodo možni tudi močnejši nalivi. Proti jutru bodo padavine oslabele. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.