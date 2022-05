Na prvomajskih shodih v Nemčiji spopadi med policijo in protestniki

Dortmund, 1. maja - Dortmundska policija je danes na enem od številnih shodov, ki so v Nemčiji potekali ob mednarodnem prazniku dela, uporabila solzivec, da bi razgnala skrajno leve protestnike. Hkrati pa naj bi prišlo tudi do spopadov med skrajno desnimi protestniki in njihovimi nasprotniki v mestu Zwickau na vzhodu Nemčije.