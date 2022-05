V Gornji Bistrici po eksploziji v letni kuhinji močno poškodovan del hiše

Murska Sobota, 1. maja - V stanovanjski hiši v naselju Gornja Bistrica v občini Črenšovci je v soboto zvečer, nekaj pred 19.30, prišlo do eksplozije v letni kuhinji stanovanjske hiše. Del hiše je bil pri tem močno poškodovan, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Kot so zapisali na Centru za obveščanje RS, je do eksplozije prišlo zaradi uhajanja plina.