Pahor ob prvem maju pozval k tvornemu in iskrenemu socialnemu dialogu

Ljubljana, 1. maja - Predsednik republike Borut Pahor je v slavnostnem nagovoru v predsedniški palači ob prazniku dela pozval k tvornemu in iskrenemu socialnemu dialogu. Generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije Ana Čermelj je posebej izpostavila problematiko poklicnih bolezni in opozorila na neenakost delavcev v javnem in zasebnem sektorju.