Rusija in Ukrajina potrdili nove vojaške napade

Moskva/Odesa, 1. maja - Ruske oblasti so danes potrdile nove napade na vzhodu in jugu Ukrajine, v katerih naj bi bilo uničenih več bojnih letal in protiletalskih raketnih sistemov S-300. Glede na trditve Londona naj bi Rusija poleg tega v mestu Herson skušala uvesti rubelj kot uradno valuto. Ukrajinska vojska je medtem danes obstreljevala Kačji otok v Črnem morju.