Peking zaostruje omejitve zaradi epidemije covida-19

Peking, 1. maja - Kitajske oblasti so v Pekingu ob začetku večdnevnega prazničnega tedna uvedle stroge omejitve zaradi epidemije covida-19. Tako bodo vse restavracije v mestu ostale zaprte za goste vsaj do 4. maja, prebivalci pa bodo za obisk javnih ustanov in trgovin potrebovali dokazilo o nedavnem negativnem PCR-testu, je v soboto sporočila mestna uprava.