Zorčič v poslanici ob 1. maju spomnil na pravico do dostojnega dela in primernega plačila

Ljubljana, 1. maja - Predsednika DZ Igor Zorčič je v poslanici ob 1. maju poudaril, da so vse pomembne vrednote, ki jih imamo za samoumevne, plod stalnih prizadevanj in predmet nenehnega boja. Kot najpomembnejšo vrednoto je izpostavil pravico do dostojnega dela in primernega plačila, ki je tudi predpogoj za dostojno življenje.