Vreme: Danes krajevne plohe in posamezne nevihte

Ljubljana, 1. maja - Danes sredi dneva, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Tudi jutri bo vreme nestanovitno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Napoved za slovenijo: Danes bo pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Te se bodo marsikje nadaljevale v večer in v noč na ponedeljek. Pihal bo šibak severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine. Pihal bo šibak severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo kaže na več sončnega vremena, verjetnost popoldanskih ploh bo nekoliko manjša.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je nastalo plitvo ciklonsko območje. Od jugovzhoda doteka k nam postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno oblačno bo. Ob Jadranu bo povečini suho, drugod bodo predvsem sredi dneva, popoldne in zvečer nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.