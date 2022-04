Sprinterji na Bledu tekmovali na izbirni tekmi

Bled, 30. aprila - Bled je danes gostil izbirno tekmo v sprintu na mirnih vodah, ki je dala nekaj odgovorov, v kakšni formi so naši tekmovalci in tekmovalke po zimskem delu priprav. Ekipa, ki bo odpotovala na svetovna pokala na Češkem in Poljskem je že znana, medtem ko bo končna podoba ekipe za evropsko prvenstvo mlajših članov znana v prihodnjih tednih.