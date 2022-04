Tiafoe in Baez v finalu Estorila

Estoril, 30. aprila - Američan Frances Tiafoe (29. na lestvici ATP) in Argentinec Sebastian Baez (59.) se bosta srečala v finalu peščenega teniškega turnirja ATP 250 v Estorilu. Tiafoe, peti nosilec, je v polfinalu po skoraj treh urah igre premagal rojaka Sebastiana Kordo z 2:6, 7:6 in 6:4, Baez pa je bil boljši od Španca Alberta Ramosa s 6:3, 6:7 in 6:0.