Pariz, 30. aprila - Nogometaši Lensa so v tekmi 35. kroga francoskega prvenstva po zaostanku z 0:2 proti Nantesu še prišli do točke (2:2). V večerni tekmi pa je tretji Rennes premagal St. Etienne z 2:0 in se drugemu Marseillu začasno približal na tri točke zaostanka.