Zmarzliku prva dirka sezone v speedwayu, Žagar do polfinala

Varaždin, 30. aprila - Poljak Bartosz Zmarzlik, svetovni prvak iz sezon 2019 in 2020, je zmagovalec prve dirke nove sezone svetovnega prvenstva. V hrvaškem Goričanu je z vabilom prirediteljev nastopil tudi najboljši slovenski dirkač Matej Žagar in se prebil do polfinala ter bil na koncu šesti.