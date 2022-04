City in Liverpool nadaljujeta mrtvi tek

London, 30. aprila - Manchester City in Liverpool v angleški ligi nadaljujeta z uspehi in izenačenim bojem za naslov državnega prvaka. V 35. krogu sta oba nadigrala svoje tekmeca in zabeležila zmagi, Liverpool je v gosteh z 1:0 ugnal Newcastle, City pa je bil prav tako v gosteh s 4:0 boljši od Leedsa, s tem pa zadržal točko prednosti pred Liverpoolčani.