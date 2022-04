Rusija je morala združiti številne izčrpane enote

Kijev, 30. aprila - Ruska vojska se v Ukrajini sooča z velikimi težavami in je morala združiti in okrepiti številne izčrpane enote, potem ko je na severovzhodu doživela poraz, so danes ocenili na britanskem obrambnem ministrstvu. Britanski analitiki tudi ocenjujejo, da je med ruskimi vojaki nizka morala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.