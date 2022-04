Indijce pesti vročinski val

New Delhi, 30. aprila - Milijoni Indijcev se spopadajo z vročinskim valom, ki je zajel severni in osrednji del države. Živo srebro se je ponekod povzpelo nad 45 stopinj Celzija. Na številnih območjih je prišlo do izpada elektrike zaradi pomanjkanja premoga, ki ga v Indiji uporabljajo za proizvodnjo električne energije.