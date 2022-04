Vreme: Oblačnost bo postopno naraščala

Ljubljana, 30. aprila - Zvečer in ponoči bo oblačnost postopno naraščala. Jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo marsikje nadaljevale v večer in v noč na ponedeljek. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine. V torek kaže na več sončnega vremena, verjetnost popoldanskih ploh bo nekoliko manjša.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad južnim delom Evrope počasi slabi. Vremenska motnja je dosegla sever Italije in bo jutri vplivala tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo oblačnost naraščala. V soboto bo precej oblačno. Ob Jadranu bo povečini suho, drugod bodo sredi dneva, popoldne in zvečer nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.