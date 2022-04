Pred napovedanimi podražitvami pogonskih goriv povečano povpraševanje

Ljubljana, 30. aprila - Družbi Petrol in OMV po napovedi vlade, da ta ne bo podaljšala regulacije cen bencina in dizla, danes na bencinskih servisih zaznavata povečano povpraševanje. V obeh družbah so zato povečali dobavo zalog, kljub temu pa na nekaterih servisih za krajši čas zmanjkuje goriva.