Pred napovedanimi podražitvami pogonskih goriv povečano povpraševanje

Ljubljana, 30. aprila - Družba Petrol po petkovi napovedi vlade, da ta ne bo podaljšala regulacije cen bencina in dizla, danes na bencinskih servisih zaznava povečano povpraševanje, a ob tem miri, da z vidika stabilnosti oskrbe ni potrebe za paniko. So pa na Petrolu potrdili podražitev cen, kot pravijo, bodo te primerljive s cenami goriva v Avstriji in na Hrvaškem.