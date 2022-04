Madžarski zunanji minister: Podjetja plačujejo plin v rubljih

Lendava, 30. aprila - Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je v petek izjavil, da "večina podjetij iz Zahodne Evrope, ki uvažajo plin iz Rusije, plačujejo v skladu z zahtevami Rusije in dobavitelja", torej v rubljih. Ta podjetja so odprla račune pri banki Gazprom, proti kateri niso uvedene sankcije, ta pa menja evre za rublje in s tem plača plin, je razložil.