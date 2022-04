Tehnološka podjetja poleg inflacije poskrbela za nov negativni teden na Wall Streetu

New York, 30. aprila - Slabi četrtletni poslovni rezultati tehnoloških podjetij so minuli teden skupaj z visoko inflacijo poskrbeli za nov negativni teden osrednjih indeksov na newyorških borzah, ki so utrpeli opazen padec tudi v celotnem mesecu aprilu. Indeks S&P 500 je imel najslabši mesec od začetka pandemije covida-19, Nasdaq pa najslabši mesec od leta 2008.