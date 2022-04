Trump prepričuje sodišče, da nima zahtevanih dokumentov za pravosodno ministrstvo New Yorka

New York, 30. aprila - Bivši predsednik ZDA Donald Trump skuša prepričati sodišče v New Yorku, da ne more predati dokumentov, ki jih zahteva pravosodna ministrica New Yorka Letitia James, ker da jih enostavno nima. Jamesova ga toži zaradi poslovnih poneverb, sodišče pa mu je naložilo kazen 10.000 dolarjev na dan do predaje dokumentov.