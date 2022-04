Košarkarice Cinkarne Celje prve finalistke DP

Ljubljana, 29. aprila - Košarkarice Cinkarne Celje so se pričakovano uvrstile v finale državnega prvenstva. Serijo na dve zmagi proti Akson Iliriji so rešile že po drugi tekmi; v Ljubljani so danes zmagale z 78:60 (16:11, 35:29, 61:38). V finalu se bodo pomerile z zmagovalkami dvoboja Triglav - Grosuplje (1:0).