PSG zapravil vodstvo 3:1

Strasbourg, 29. aprila - Čeprav so nogometaši pariškega Saint Germaina že prejšnji teden osvojili francosko prvenstvo, jubilejnega desetega v zgodovini in sedmega v zadnjih desetih letih, so uvodno tekmo 35. kroga Ligue 1 v Strasbourgu odigrali v najmočnejši postavi. Na koncu so se morali kljub vodstvu s 3:1 zadovoljiti zgolj s točko.