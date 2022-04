Vodstvu Levice zaupnica in mandat za pogajanja za vstop v Golobovo vlado

Ljubljana, 29. aprila - Svet stranke Levica je po opravljeni razpravi o ponujenem odstopu koordinatorja Luke Mesca in izvršnega odbora stranke na večernem glasovanju omenjenim izrekel zaupnico in jim podelil tudi mandat za pogajanja za vstop Levice v vlado Roberta Goloba, so za STA potrdili v Levici.