Mega zmagovalec mladinskega F4 lige Aba v Ljubljani, Cedevita Olimpija četrta

Ljubljana, 29. aprila - Košarkarji Mege iz Beograda so zmagovalci zaključnega turnirja mladinske lige Aba (do 19 let), ki je potekal v Ljubljani. V finalu so premagali vrstnike iz Studentskega centra Podgorica z 88:74 (16:18, 38:37, 69:51). Cedevita Olimpija je po porazu z 79:85 (21:23, 44:43, 67:59) z Igokeo zasedla četrto mesto.