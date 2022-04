Anketa RTVS: Volivce povečini najbolj prepričali programi strank

Ljubljana, 29. aprila - V tokratni raziskavi Politični utrip, ki jo je za Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) opravila agencija Mediana, so bili vprašani najbolj naklonjeni koaliciji Gibanja Svoboda, SD in Levice. Povečini so jih najbolj prepričali programi strank in dejstvo, da bodo naredili največ za Slovenijo. Večina ocenjuje, da se bo oblikovala levosredinska vlada.