Na Vipavskem iz prometa izločili prehitrega motorista

Vipava, 29. aprila - Policija je danes na cesti med Podnanosom in Vipavo okoli 14. ure zaradi prekoračitve hitrosti obravnavala 28-letnega voznika motornega kolesa. Pri omejitvi hitrosti 90 kilometrov na uro so mu izmerili 152 kilometrov na uro. Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.