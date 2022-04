Hudo pretepena 34-letnica zunaj smrtne nevarnosti

Ljubljana, 29. aprila - V četrtek v Mariboru huje pretepena 34-letnica je zunaj smrtne nevarnosti, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. Osumljenega 47-letnika, ki so mu v četrtek odvzeli prostost, bodo predvidoma v soboto privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika. Sumijo ga storitve kaznivega dejanja poskusa umora, so sporočili s policije.