Drevi obračun vodilnih v nogometnem DP

Ljubljana, 30. aprila - Nogometaši Celja in Mure so v petek zvečer odprli 33. krog prve lige Telemach, a vrhunec tega bo drevi ob 20.15, ko se bosta v Ljudskem vrtu pomerila vodilna kluba lige Maribor in Koper, kar bo eden odločilnih obračunov v boju za prvaka, saj štiri kroge pred koncem omenjena tekmeca loči le točka.