Na bruseljskem One World Festival posebna omemba za dokumentarni film Žica

Ljubljana, 29. aprila - Dokumentarni film Žica, ki so ga posneli na področju ob Kolpi in na schengenski meji v režiji hrvaške režiserke Tihe K. Gudac, je na One World Festival v Bruslju prejel posebno omembo. To je četrta nagrada za film Žica, ki je svetovno premiero doživel pred letom dni na mednarodnem dokumentarnem festivalu DOK.fest v bavarskem Münchnu.