Prvi maj po državi obeležili z več dogodki

Šentjernej, 1. maja - Prvi maj so po državi obeležili z več dogodki. V Opatjem selu je zbrane nagovoril predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Na dogodku pri Spominskem hramu na Javorovici nad Šentjernejem je bil slavnostni govornik varuh človekovih pravic Peter Svetina. Prvomajska srečanja so med drugim potekala tudi na Rožniku, Socerbu, Celjski koči in Lisci.