Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 29. aprila - Popoldne bo pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sončno, popoldne bo na zahodu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala, drugod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 17 do 21, na Goriškem in v Vipavski dolini do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in predvsem v nedeljo tudi posamezne nevihte.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. V višinah priteka nad naše kraje s severovzhodnim vetrom suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo postopno slabela. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne pa se bo v krajih zahodno od nas oblačnost povečala.