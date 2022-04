Izidi ženske rokometne lige

- končnica, 1. krog: - od 1. do 4. mesta: - petek, 29. april: Krim Mercator - Krka (preloženo) Z'dežele - Mlinotest Ajdovščina 27:25 (13:13) - lestvica: 1. Krim Mercator 0 0 0 0 722:379 36 2. Z'dežele 1 1 0 0 554:417 31 3. Mlinotest Ajdovščina 1 0 0 1 566:479 30 4. Krka 0 0 0 0 514:486 25 - od 5. do 8. mesta: - petek, 29. april: Zagorje - Ptuj (preloženo) - sobota, 30. april: 19.00 Velenje - Litija - lestvica: 1. Zagorje 0 0 0 0 397:519 13 2. Litija 0 0 0 0 445:502 13 3. Ptuj 0 0 0 0 456:533 11 4. Velenje 0 0 0 0 442:546 9 - od 9. do 12. mesta: - sobota, 30. april: 19.00 Ž.U.R.D. Koper - Olimpija - sreda, 4. maj: 19.00 Zelene doline Žalec - Trgo ABC Izola - lestvica: 1. Olimpija 0 0 0 0 0:0 0 2. Trgo ABC Izola 0 0 0 0 0:0 0 3. Ž.U.R.D. Koper 0 0 0 0 0:0 0 4. Zelene doline Žalec 0 0 0 0 0:0 0 - od 13. do 16. mesta: - petek, 29. april: Branik - Zvezda Logatec (odpovedano) - sobota, 30. april: 19.30 Vrhnika - Sava Kranj - lestvica: 1. Sava Kranj 0 0 0 0 0:0 0 2. Vrhnika 0 0 0 0 0:0 0 3. Branik Maribor 0 0 0 0 0:0 0 4. Zvezda Logatec 0 0 0 0 0:0 0