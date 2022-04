Ukrajina zaprosila za mednarodno pomoč pri odstranjevanju min

Kijev, 29. aprila - Ukrajinske oblasti so danes mednarodno skupnost zaprosile za pomoč pri odstranjevanju min na bojnih območjih, pri čemer je notranji minister Denis Monastirski dejal, da bo za vsak dan aktivnih spopadov potrebnih približno 30 dni razminiranja. Kot potrebno pomoč so oblasti navedle strokovnjake in opremo za odstranjevanje min.