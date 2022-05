V newyorškem muzeju združena dela z Matissove slike Rdeči atelje

New York, 3. maja - V newyorškem Muzeju moderne umetnosti - MoMA je na ogled razstava z naslovom Matisse: Rdeči atelje. Na njej so ob sliki Rdeči atelje iz leta 1911 prvič združene umetnine, ki jih je francoski slikar Henri Matisse (1869-1954) upodobil na omenjeni sliki in so se z izjemo ene ohranile do danes.