Romunski državljan prevažal 34 pasjih mladičev brez ustreznih listin

Murska Sobota, 29. aprila - Policisti so v četrtek pozno zvečer na avtocestnem počivališču Murska Sobota zaustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da romunski državljan na neustrezen način prevaža 34 pasjih mladičev različnih pasem brez ustreznih listin. Veterinarska inšpekcija je vozniku odvzela pse in zoper voznika uvedla postopke.