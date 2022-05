Razstava Alfreda Kubina v Muzeju Leopold na Dunaju

Dunaj, 2. maja - V Muzeju Leopold na Dunaju je na ogled razstava avstrijskega grafika in ilustratorja Alfreda Kubina z naslovom Izpovedi izmučene duše. Na njej so izbrana Kubinova dela postavljena v dialog z deli umetnikov 19. stoletja in klasičnega modernizma, iz katerih je Kubin črpal navdih za svoj opus. Razstava bo na ogled do 24. julija.