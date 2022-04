Snežne razmere v visokogorju

Pod večjo obremenitvijo se lahko sproži kakšen manjši kložast snežni plaz. Na strmih s soncem obsijanih pobočjih pa so možni manjši snežni plazovi mokrega snega. Prav tako so v v višjih predelih še zimske razmere, vetru izpostavljene in senčne lege so nevarne za zdrs.

Snežne razmere: V noči na sredo se je meja sneženja znova spustila pod nadmorsko višino 1500 metrov. V visokogorju je zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, nižje je bilo snega malo. Sneg se je pod vplivom sonca v sredo čez dan in v četrtek začel preobražati in na prisojnih pobočjih tudi taliti. V bolj osojnih legah pa je sneg zaradi suhe zračne mase še vedno ostal suh in rahel, ponekod je nastala skorja. Sneg se je namreč čez dan ojužil, ponoči pa pomrznil. Vetru izpostavljene lege so ponekod spihane in poledenele. V sredogorju se snežna odeja pod vplivom sonca tali in marsikje ni več strnjene snežne odeje. Velike razlike v količini so med prisojnimi in osojnimi legami.

Predviden razvoj vremena: Danes bo še precej jasno, nastalo bo le nekaj plitvih kopastih oblakov. Pihal bo šibak do zmeren severovzhodnik, ki bo čez dan slabel. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 7, na 2500 metrih pa okoli -1 stopinj Celzija. V soboto bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo nekatere vrhove ali pobočja visokogorja ovila v meglo. Pihal bo večinoma šibak veter vzhodnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 7, na 2500 metrih pa okoli 0 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma oblačno in tudi megleno. Pogoste bodo krajevne plohe, ki bo izrazitejše sredi dneva in popoldne. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1800 metrih. Pihal bo šibak jugovzhodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 4, na 2500 metrih pa okoli -2 stopinj Celzija. Tudi v začetku prihodnjega tedna bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Gore bodo pogosto zavite v oblačnost. Veter bo šibak. Nekoliko topleje bo. Ničta izoterma se bo v torek dvignila na nadmorsko višino okoli 2500 metrov.