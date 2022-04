V Sindikatu Mladi plus od nove vlade pričakujejo tudi regulacijo platformnega dela

Ljubljana, 29. aprila - V sindikatu Mladi plus od nove vlade med drugim pričakujejo regulacijo platformnega dela, okrepitev sheme Jamstvo za mlade in poostritev nadzora nad kršitvami na delovnem mestu. Predsednica sindikata Tea Jarc je na novinarski konferenci dejala, da pričakujejo tudi vzpostavitev socialnega dialoga in vključitev mladih v oblikovanje politik.