Tujci na Hrvaškem lani kupili za 50 odstotkov več nepremičnin kot leta 2020

Zagreb, 30. aprila - Tujci so lani na Hrvaškem kupili 9514 stanovanj in hiš, kar je 50 odstotkov več kot leta 2020. S tem so vplivali tudi na rekorden skok cen nepremičnin, je poročal hrvaški časnik Jutarnji list. Podatki hrvaške davčne uprave kažejo, da so največ nepremičnin kupili Nemci, Avstrijci in Slovenci, najbolj pa so jih zanimale nepremičnine na Jadranu.