Tizianova Spokornica Magdalena kmalu na dražbi na Dunaju

Dunaj, 3. maja - Umetnostni zgodovinarji so nedolgo tega ponovno odkrili sliko beneškega slikarja Tiziana Spokornica Magdalena. Od 30. aprila do dražbe 11. maja si jo obiskovalci lahko brezplačno ogledajo v avkcijski hiši Dorotheum na Dunaju, so sporočili iz predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani Eurocomm-PR.