Avstralska skupina 5 Seconds of Summer na prvem koncertu v Sloveniji

Ljubljana, 30. aprila - Avstralska skupina 5 Seconds of Summer (5SOS) bo 6. maja nastopila v ljubljanski dvorani Stožice, kar bo njen prvi koncert v Sloveniji. Pop rock skupina na južno stran Alp prihaja v sklopu svetovne koncertne turneje Take My Hand, ki so jo začeli na Irskem, so sporočili z agencije Antonov.