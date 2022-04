Cigler Kralj v poslanici pred praznikom dela spomnil na strukturne reforme za izboljšanje pogojev na trgu dela

Ljubljana, 29. aprila - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je v poslanici pred 1. majem poudaril, da je delo pomemben del našega življenja in vrednota, ki skupaj z znanjem daje vrednost naši družbi. Spomnil je, da so v mandatu naredili mnoge strukturne reforme, s katerimi so poskrbeli za trg dela in višje plače.