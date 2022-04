Ruske sile nadaljujejo ofenzivo na jugu in vzhodu Ukrajine

Kijev, 29. aprila - Ruske sile danes nadaljujejo ofenzivo na jugu in vzhodu Ukrajine, potem ko so v četrtek med obiskom generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa bombardirale Kijev. Ukrajinski predsednik Vlodimir Zelenski je dejal, da so bili napadi, ki so se zgodili takoj po njegovih pogovorih z Guterresom, poskus Rusije ponižati organizacijo in njene vrednote.