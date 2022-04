Policisti pred prazniki pozivajo k odgovornemu kurjenju v naravi, odgovorni uporabi sredstev za pokanje in strpnosti v prometu

Maribor, 29. aprila - Pred prvomajskimi prazniki policisti organizatorje kresovanj in posameznike opozarjajo na nevarnost požarov v naravnem okolju in pozivajo k odgovornemu ravnanju s kurišči. Obenem pozivajo k odgovorni uporabi možnarjev, karbidov in drugih plinskih zmesi za pokanje med prazniki ter k previdnosti in strpnosti v prometu.