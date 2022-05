Slovenski hokejisti po dveletnem prisilnem premoru dočakali domače SP

Ljubljana, 2. maja - Potem ko so tekmovanje dvakrat, v letih 2020 in 2021, zaradi pandemije odpovedali oziroma prestavili, bodo slovenski hokejisti in ljubitelji tega športa končno dočakali domače svetovno prvenstvo. V Ljubljani bo od 3. do 8. maja potekalo SP divizije I (skupina A), kjer bodo nasprotniki Slovencev Romuni, Litovci, Madžari in Korejci.